عيش سهرات شباب الأقصر فى ليالى رمضان بالتحطيب ومهارات العصا الصعيدى.. بث مباشر

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، رصد خلاله سهرة رمضانية مميزة لعدد من شباب المنطقة على لعبة التحطيب بالعصا الصعيدي.

ويقول أبو الحسن عبد الستار، ابن منطقة العوامية، إنهم قرروا البدء في التجمع فى ليالي شهر رمضان المبارك للعب بالعصا والتحطيب لإعادة ذكريات الطفولة، حيث كان آباؤهم وأجدادهم يتجمعون يوميا في ليالي رمضان على لعبة التحطيب.

ويقول محمد البلاصي أحد المواطنين، لـ"اليوم السابع"، إن لعبة التحطيب لها سحر خاص لهم، ولذلك قرروا من اليوم التجمع ليلا على أنغام الموسيقى الشعبي للعب العصاية في ليالي شهر رمضان المبارك، والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهى اللعبة التى يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد، حيث إن "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.

وعلى أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

وتضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذي يتشاركون فى المهرجانات والاحتفالات المختلفة، حيث إنه توجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية: (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد فرق تحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".