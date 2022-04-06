اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:08 م
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ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على السيارات فى بورسعيد

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:02 م
ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على السيارات فى بورسعيد وزارة الداخلية - أرشيفية
محمود عبد الراضي - أحمد الجعفري

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو.
 
على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات بحى الزهور بمحافظة بورسعيد.
بالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

اجهزة الامن

اكياس مياه

فيس بوك

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