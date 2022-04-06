ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على السيارات فى بورسعيد

محمود عبد الراضي - أحمد الجعفري

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو.

على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات بحى الزهور بمحافظة بورسعيد.

بالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.