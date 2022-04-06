اليوم السابع
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صور .. ممر شرفي لطلاب مدرسة لتوديع معلماً بقرية بكفر الشيخ

الأربعاء، 06 أبريل 2022 06:17 م
صور .. ممر شرفي لطلاب مدرسة لتوديع معلماً بقرية بكفر الشيخ المعلم يقبل رأس طالب اثناء عبوره من الممر الشرفي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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في لفتة إنسانية واعتراف بالجميل في شهر رمضان المبارك، شهدت مدرسة ميت الديبة الابتدائية التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ممر شرفي لطلاب المدرسة، بمشاركة المعلمين والمسئولين بها، لتكريم إبراهيم حجاج، معلم المجال الصناعي بالمدرسة، لبلوغه سن المعاش.

وحمل عدد من العاملين بالمدرسة والطلاب شهادات التقدير والهدايا التي أهديت له والتي شارك في شرائها المعلمون والطلاب، مؤكدين على تقديرهم له لما تعلموه على يديه خلال عقده لعدد من الورش التعليمية لتعليم الحرف المتعدد منها مهنة النجارة، مشيرين إلى أنه حول حجرة المجال الصناعي بالمدرسة لورشة تعليم النجارة ضمت العديد من الآلات التي يستخدمها النجارون.

قال إبراهيم حجاج، معلم المجال الصناعي، إنه سعيد لمسة الوفاء من زملائه المعلمين وأبنائه الطلاب بالمدرسة، سواء بالممر الشرفي أو الهدايا التي مُنحت له، مؤكداً أن ما حدث جعله يشعر بالفخر، وأن مجهوده طوال 33 سنة لم يذهب سدى.

وأضاف حجاج، ل" اليوم السابع"، أن طوال تلك السنوات لم يجد من زملائه وطلابه إلا كل حب وتقدير وعطاء، وكان همه الأول مصلحة الطلاب ، مفضلا قضاء أكثر وقت ممكن معهم، لتعليمهم حرفة النجارة، مما ساعد الأطفال على تصميم العديد من الترابيزات متعددة الأشكال بأيدي تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي، وعلمهم كيفية كبس الخشب، وضغط الخشب، ونشر زاوي، وتصميم جميع الأدوات الهندسية من الخشب وتصميم ترابيزة الكومبيوتر، وجميع الترابيزات مختلفة الارجل، فالطفل يحتاج لتدريب لتجد منه مايسرك.

احتفالية بتوديع معلم
احتفالية بتوديع معلم
 
الطلاب يحتفون بمعلمهم
الطلاب يحتفون بمعلمهم

 

المعلم يقبل رأس طالب اثناء عبوره من الممر الشرفي
المعلم يقبل رأس طالب اثناء عبوره من الممر الشرفي

 

توديع المعلم
توديع المعلم

 

جانب من الممر الشرفي
جانب من الممر الشرفي

 

لافتات ولوحات تقدير للمعلم
لافتات ولوحات تقدير للمعلم

 

ممر شرفي لتوديع معلم
ممر شرفي لتوديع معلم

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

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ميت الديبة

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