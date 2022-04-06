صعود بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الأربعاء.. وهبوط الأسواق الإماراتية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.37% رابحًا 49.08 نقطة ليغلق عند مستوى 13255.96 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.22% رابحًا 25.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2119.33 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.05% خاسرًا 2.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3499.79 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.204% خاسرًا 20.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10080.23 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% رابحًا 49.08 نقطة ليغلق عند مستوى 13255.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% خاسرًا 72.51 نقطة ليغلق عند مستوى 24142.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 285.1 مليون سهم بقيمة 15.9 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.13%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.06%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 3.36%، ثم قطاعات تجزئة السلع الكمالية والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 1.1%، 1.08%، 1.03%، على التوالي.

وقفز 77 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نادك" بنسبة 9.97%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 8.23%، ثم سهم "دلة الصحية" بنسبة 7.78%، وتراجع 129 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 9.99%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 9.62%، ثم سهم "علم" بنسبة 6.01%، فيما تصدر سهم "أماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.



بورصة البحرين وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.22% رابحًا 25.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2119.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 134.14% مدفوعًا بارتفاع سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 4.02%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 7.54% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%.

كما تراجعت أسهم سوليدرتي البحرين، شركة التكافل الدولية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 7.16%، 1.54%، 0.41%، 0.3%، على التوالي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.23% رابحًا 99.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8253.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.46% رابحًا 131.81 نقطة ليغلق عند مستوى 9180.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحًا 26.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6335.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% خاسرًا 26.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6561.13 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 264.3 مليون سهم بقيمة 78.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12740 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 6.45%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.82%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.45%، ثم قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.36%، 0.29%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.5%، ثم قطاعي المنافع والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.



بورصة دبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسرًا 2.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3499.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.4 مليون سهم محققة ما قيمته 436.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5113 صفقة لعدد 26 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.75%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 8.98%، ثم قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.88%، 1.83%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 8.51%، فيما تراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.19%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.96%، وتصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 64.5 مليون ورقة بقيمة 172.9 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.204% خاسرًا 20.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10080.23 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.816 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 413.3 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.27%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 10.34%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 3.03%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 2.97%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.94%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.65%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 288.6 مليون درهم.