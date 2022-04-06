اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:47 م
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سحورك صحى ومفيد.. تناول الفول بالسلطة واللبن الرايب

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:00 ص
سحورك صحى ومفيد.. تناول الفول بالسلطة واللبن الرايب فول -صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

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تعتبر وجبة السحور وجبة مهمة فى شهر رمضان، ويجب أن تحتوى على عناصر غذائية متكاملة وأكلات تساعد على الشبع حتى لا تتعرض للجوع الشديد والعطش فى نهار رمضان، ويقدم اليوم السابع سحورا صحيا متكاملا، وهو طبق فول  بالسلطة واللبن الرايب .

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن الفول من الأكلات التى تساعد على الشبع، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة، كما يحتوى الفول على نسبة عالية من البروتين والألياف والكربوهيدرات والمواد المضادة للأكسدة، وبالتالى فهو يساعد على الإحساس بالشبع والامتلاء وتقليل الإحساس بالجوع كما يعمل على تقوية العضلات وحماية خلايا الجسم من التلف.

ومع إضافة السلطة الخضراء على طبق الفول يكون ذلك وجبة متكاملة، حيث تحتوى السلطة الخضراء على جميع المكونات الغذائية والفيتامينات ومنها فيتامين سى وأ وهـ ومواد مضادة للأكسدة، وبالتالى تعزز صحة الجسم وتحميه من العطش.

كما ينصح بإضافة لبن الرايب لوجبتك فى السحور فهو خفيف على المعدة ويساعد على الهضم ويحميك من الحموضة والتهاب المعدة.


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سلطة

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