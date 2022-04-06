اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تقصف مستودعا ومصنعا للنفط فى دنيبروبتروفسك وقتلى وجرحى بروبيزني

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:07 ص
روسيا تقصف مستودعا ومصنعا للنفط فى دنيبروبتروفسك وقتلى وجرحى بروبيزني الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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واصلت القوات الروسية شن غارات جوية على منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إحداث أضرار بمستودع للنفط ومصنع آخر.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو قوله "كانت الليلة مقلقة وصعبة، حيث هاجمت روسيا منطقتنا من الجو وضربت مستودعا للنفط وأحد المصانع، ودمر مستودع النفط بالوقود ومازال رجال الإنقاذ يقاومون ألسنة اللهب في المصنع، وهناك حريق كبير، ولم ترد أنباء عن أعداد الضحايا حتى الآن".

ومن جانبه، ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك سيرهي هايداي، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون في قصف على روبيزني بمنطقة لوهانسك.

وأضاف بقوله "أصيب خمسة أشخاص وتوفي واحد في روبيجني، وتم تدمير أحد عشر مبنى في المنطقة، هذه هي عواقب قصف الجيش الروسي بالأمس لمناطق سكنية في روبيزني وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونتسك وتوشكيفكا".

وأشار إلى أن الوضع العسكري والإنساني يزداد سوءًا في منطقة لوهانسك نتيجة للقصف وتوصي السلطات السكان بمغادرة المنطقة.

 


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