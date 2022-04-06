رئيس وزراء العراق يوجه بتجهيز القوات الأمنية لملاحقة عناصر داعش

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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بضرورة إتمام جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لملاحقة ما تبقى من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي افتتح، اليوم، أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022، واستمع في مستهل المؤتمر إلى تقييم شامل لسير العمليات العسكرية، وجهود متابعة الخلايا الإرهابية وتدميرها، وملاحقة عناصرها، وتدمير أوكارها".



وأضاف البيان: "كما اطلع القائد العام للقوات المسلحة على خطط الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة والتدريب والاستهداف والتعبئة، ورؤية العمليات المشتركة لسير العمليات ونجاح عمليات التطهير والملاحقة".



ووجه الكاظمي بضرورة تشديد الخطط وتحديد الاحتياجات المتعلقة بإتمام جاهزية وحدات القوات الأمنية، ورفع استعدادها لأداء الواجب والجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، وتدريب القوات لملاحقة ما تبقى من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.