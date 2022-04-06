دورة تدريبية لصقل مهارات "رواد الرهوط" لفرق الجوالة بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ،الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات، برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة، يتضمن برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها، مبادئ الحركة الكشفية ، المهارات الكشفية، أنواع النيران والبلط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهي الخلوي، إدارات الأزمات والكوارث.

وأوضح محروس، تم بمراكز شباب الحامول استضاف مركز شباب القليعة سبعة مراكز شباب، وهى: (مركز شباب الحلافي - مركز شباب الكفر الشرقي - مركز شباب القليعة - مركز شباب المناوفة - مركز شباب مدينة الحامول - مركز شباب شرق البنوان - مركز شباب السحايت"، كما أقيمت الدورة التدريبية بمراكز شباب دسوق بمشاركة مراكز شباب "كفر مجر - محلة دياي - الصافية - دمنكة - محلة أبو على - منية جناج" ، هذا وقد شارك شباب جوالة سيدى سالم من مراكز شباب "كفرتيدا - الورق - آصف - أحمد سليمان - بوريد -المفتي - الربايعة " جاء ذلك بحضور سمير خليفة مفوض التدريب بجمعية الكشافة الجوية، ومنسقي الجوالة بالمديرية رمضان عبد الغني، عبد الفتاح الوكيل، مصطفى الخطيب.



المشاركون بالدورة التدريبة



دورة تدريبية لصقل مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة بمراكز شباب كفر الشيخ



جانب من التدريبات