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درجة الحرارة الان .. طقس شديد الحرارة فى خامس أيام رمضان بأسيوط.. لايف

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:21 م
درجة الحرارة الان .. طقس شديد الحرارة فى خامس أيام رمضان بأسيوط.. لايف
هيثم البدري

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واصلت درجات الحرارة فى الارتفاع لليوم الخامس على التوالى بمحافظة أسيوط، على كافة مراكز المحافظة، وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لارتفاع درجات الحرارة، ووصفا تفصيليا لحالة الطقس بالمحافظة.
 
وشهدت محافظة أسيوط ارتفاعا فى درجات الحرارة بدءا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وزادت الحرارة فى الارتفاع حتى اليوم الأربعاء، اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، رتبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع صباح كل يوم، وتنخفض تدريجيا مساء. 
 
وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

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