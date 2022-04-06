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درجة الحرارة الان .. صقس حار بكفر الشيخ واستمرار الملاحة بمياه المتوسط.. لايف

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:33 م
درجة الحرارة الان .. صقس حار بكفر الشيخ واستمرار الملاحة بمياه المتوسط.. لايف ارتفاع في درجة الحرارة بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، حالة الطقس بمدن وقرى كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، والتي اتسمت بالحرارة الشديدة، وهبوب رياح خفيفة، وسماء صافية، واستمرار حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط.

واستمر انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء الصيد ومن شواطئ بحيرة البرلس ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بقرى مطوبس، عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار أجواء شديدة الحرارة خلال 48 ساعة القادمة على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة كما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة، وتزيد فترات سطوع الشمس خلال اليوم، ثم يبدأ الانخفاض النسبي في درجات الحرارة بداية من بوم الجمعة.


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