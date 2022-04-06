خليك هيلثي.. نصائح بسيطة وفعالة لـ نمط حياة صحية

كتبت إيناس البنا

تناول نظام غذائي صحي يعد جزءًا أساسيًا من الحفاظ على صحتك العامة، فهل تعلم أن 80 % من مشاكل القلب والسكتات الدماغية تحدث بسبب عادات وخيارات الحياة السيئة؟ إذا كنت تحاول التحول إلى العادات الصحية والبقاء بعيدًا عن الأمراض لفترة طويلة، فهذا هو الوقت المثالي لبدء العمل وتحديد أهدافك الصحية.

لمساعدتك على نمط حياة أكثر صحة، إليك بعض النصائح التي يشاركها أخصائي التغذية وفقا لموقع " healthsite".

فيما يلي بعض النصائح البسيطة والفعالة التي ستساعدك على التمتع بحياة صحية:

تناول الوجبات الطازجة المطبوخة في المنزل..

يجب على الناس عدم تخطي وجبة الإفطار، وبالتأكيد تناول وجبة إفطار طازجة مصنوعة في المنزل للحصول على معظم الفوائد.

تناول فاكهة شديدة التركيز كوجبة في منتصف الوجبة يوميًا



تعد وجبات منتصف النهار جزءًا مهمًا من روتين الأكل الصحي، يوصي بتناول "فاكهة مفرطة التركيز كوجبة وسط كل يوم (بين الإفطار والغداء أو الغداء والعشاء) كل يوم.

خذ قيلولة قصيرة بعد الظهر

من خلال تسليط الضوء على أهمية قيلولة بعد الظهر، فإن الحصول على قيلولة بعد الظهر "سيساعدك على النوم بشكل أفضل، كما سيساعدك على الحصول على المستويات المثلى لهرمونات النمو وعامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF). كما أنه سيسرع من فقدان الدهون أيضًا." وتوصي بأن يأخذ الشخص ما لا يقل عن 20-30 دقيقة كل يوم لأخذ قيلولة سريعة في فترة ما بعد الظهر.

لا تأكل العشاء متأخرا

يُنصح خبراء التغذية دائمًا بإنهاء يومك بعشاء مبكر، تساعد الوجبة الصحية والخفيفة في الحفاظ على وظائف الجسم، ويركز الناس اليوم على تخطي العشاء.