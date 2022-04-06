خلال أسبوعين.. الانتهاء من رصف شوارع حى الزهور بالزقازيق بـ4 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، ضرروة تكثيف ورديات العمل خلال الفترة المسائية لعدم وجود تزاحم مروري خلال تلك الفترة وإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة لاستكمال أعمالها والإنتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد وتغيير شكل المنطقة للأفضل.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من شوارع منطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية 4 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف شارع 9 بطول 430 متر ومتوسط عرض 10.5 متر والإنتهاء من أعمال رصف شارع 10 بطول 155 متر ومتوسط عرض 8.5 متر وكذا الإنتهاء من أعمال رصف شارع كمال عابدين بطول 250 متر ومتوسط عرض 8 متر والإنتهاء من اعمال رصف شارع مصطفي فؤاد بطول 25 متر ومتوسط عرض 9 متر.

أضاف مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال رصف شارع المدير بطول 250 متر ومتوسط عرض 9 متر حيث تم الإنتهاء من رصف 60 متر بالشارع، وكذلك الإنتهاء من أعمال كشط الأسفلت القديم بشارع المدينة بطول 235 متر ومتوسط عرض 9 متر وجاري تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الرصف والتطوير خلال الإسبوعين القادمين.