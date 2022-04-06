خلاف بين وزيرتى الخارجية والداخلية البريطانيتين بسبب "تأشيرات لاجئى أوكرانيا"

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن اندلاع خلاف بين وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ووزيرة الخارجية ليز تراس بشأن التأشيرات المتراكمة للاجئين الأوكرانيين.



وأوضحت الصحيفة، أن وزيرة الداخلية طلبت من وزيرة الخارجية المزيد من الموظفين للمساعدة في الاستجابة للطلبات.

وزيرة الداخلية البريطانية

ومع ذلك، يبدو أن تراس رفضت الطلب قائلة إن مسئوليها مشغولون للغاية بالرد الدبلوماسي على العملية الروسية فى أوكرانيا.



وأضافت الصحيفة، أنه بالكاد وصل 10 في المائة من 4700 شخص منحوا تأشيرات بموجب مخطط "منازل لأوكرانيا" إلى المملكة المتحدة بحلول نهاية الأسبوع الماضي - وكان هذا بحد ذاته جزءًا صغيرًا من أولئك الذين تقدموا بطلبات.



ومنح مخطط الأسرة الأوكراني المنفصل - للاجئين الذين لهم أقارب في المملكة المتحدة – 24400 تأشيرة ولكن يعتقد أن "المئات" فقط وصلوا إلى بريطانيا.



اعترف لورد هارينجتون، وزير اللاجئين، خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية أن الوضع "وصمة عار".



وخصصت وزارة الداخلية، التي تضم أكثر من 36000 موظف، 300 فقط للاستجابة لتأشيرات اللاجئين الأوكرانيين.



وفقًا لصحيفة "ذا تايمز"، طلبت باتيل المزيد من "القوى العاملة" من وزارة الخارجية، حيث يلزم الحصول على تصريح أمني مشدد للعمل. ومع ذلك، قيل لها إن القسم لا يمكنه سوى توفير المزيد من أجهزة الكمبيوتر المتخصصة.



وبحسب ما ورد قامت دائرة الإيرادات والجمارك الملكية وإدارة العمل والمعاشات بتزويد موظفين إضافيين.



وتعتقد بريتي أن وزارة الخارجية فشلت في تقديم أي مساعدة. وقال مصدر حكومي للصحيفة "إنها تريد قوة بشرية للمساعدة في إجراءات التأشيرات".



وقال اللورد هارينجتون إن خطة الحكومة البريطانية لإيواء اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا قد استغرقت وقتا أطول مما ينبغي، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضاف أنه "أمر محرج" أن يستغرق مخطط "منازل لأوكرانيا" وقتا طويلا. واعترف اللورد هارينجتون بأن الحكومة البريطانية "لم تكن مستعدة" للتعامل مع عدد الأوكرانيين الذين يلتمسون اللجوء في المملكة المتحدة.

ولدى سؤاله عن سبب اعتقاده أن الأمر كذلك، أجاب: "لأنها كانت عملية بطيئة وبيروقراطية، مع إرسال المعلومات إلى أماكن مختلفة ، وانتظار الإجابة ، وإرسالها وانتظار الإجابة".

وقال إن "وزارة الداخلية والحكومة البريطانية بشكل عام، لم تكن معدة لأزمة بهذا الحجم"، مضيفا: "إنه أمر محرج بالنسبة لي أن يستغرق النظام وقتا طويلا".