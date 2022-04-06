اليوم السابع
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حملات لرفع الباعة الجائلين بمحيط مستشفيات بالقاهرة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:07 ص
حملات لرفع الباعة الجائلين بمحيط مستشفيات بالقاهرة رفع الإشغالات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على شرطة المرافق بتكثيف الحملات على شوارع العاصمة بالتعاون مع رؤساء الأحياء لإزالة الأسواق العشوائية والسيارات المتهالكة والباعة الجائلين خاصة بجوار المستشفيات لتسهيل حركة المواطنين متلقى الخدمة الطبية، وتسهيل دخول وخروج عربات الإسعاف إلى وحدات الطوارئ.
 
وفى هذا السياق قامت إدارة شرطة المرافق وأقسام الشرطة وأحياء المقطم والسيدة زينب ومدينة نصر بحملات مكثفة. 
 
أسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين حول المستشفيات بهذه الأحياء، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، كما تم التنبيه على ضرورة استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عودة المخالفين.
 
 

الاشغالات

الباعة الجائلين

السيدة زينب

القاهرة

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