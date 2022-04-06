حصاد الوزارات.. التعليم عن تزامن امتحان الثانوى العام التدريبى مع أعياد المسيحيين: لا يمكن تفاديه

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات:-
التعليم عن تزامن امتحان الثانوى العام التدريبى مع أعياد المسحيين: لا يمكن تفاديه
الحكومة توافق على قرار تشكيل واختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق
شركة الريف المصرى تفتح باب تقنين وضع اليد بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان
"الإنتاج الحربى": قطاع التدريب ينجح فى الحصول على تجديد 3 شهادات للأيزو
الصحة: انخفاض أعداد إصابات كورونا 54% والوفيات 45% الأسبوع الماضى
التموين: غداً آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات متلقى "رسائل البون"
التعليم تعلن جدول امتحان منتصف الترم الثانى للثانوى العام بمدارس المتفوقين
الصحة تعلن خلو مستشفيات البحيرة من مرضى كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة
وزير العدل ينقل فرع الطب الشرعى بالزقازيق من شارع أبو بكر لـ"صلاح الدين"
الرى: إزالة 76 ألفا و537 مخالفة على نهر النيل منذ 2017
وزيرة الهجرة تستقبل استشارى الهندسة البيئية بألمانيا لبحث دعم توطين الصناعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة