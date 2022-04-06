جونز هوبكنز: 493 مليونا و710 آلاف و804 إصابات إجمالى حالات كورونا حول العالم

أ.ش.أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 493 مليونا و710 آلاف و804 إصابات.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و159 ألفا و56 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30 مليون.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ982 ألفا و585 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ660 ألفا و786 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و487 وفاة.