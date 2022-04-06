جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك بفعاليات الدورة 54 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالأردن

•• د. أشرف حيدر: ناقشت مع رئيس الجامعة الأردنية أوجه التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية وتفعيل برامج التبادل الطلابى

•• القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: اتحاد الجامعات العربية يهدف الى تعزيز التعليم العالى والبحث العلمى وغرس مبدأ التعاون والتبادل الثقافى بين الدول العربية



شارك الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بفعاليات الدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والتى عقدت مؤخرا بمقر اتحاد الجامعات العربية بالأردن، وجامعة عمان الأهلية، بمشاركة أكثر من 200 جامعة عربية، وبحضور الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى الأسبق، والأستاذ الدكتور سارى حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية والأستاذ الدكتور عيسى الأنصارى مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، والأستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير التربية والتعليم الأردنى، والأستاذ دكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، ولفيف من رؤساء الجامعات المشاركين فى المؤتمر.

وأكد الدكتور أشرف حيدر، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعد أول جامعة مصرية خاصة تشارك كعضو أساسى فى اتحاد الجامعات العربية، موضحا أن الاتحاد إحدى أهم مؤسسات العمل العربى المشترك، والذى يهدف إلى تعزيز أواصر الوحدة العربية انطلاقاً من مجال التعليم العالى والبحث العلمي، وغرس مبدأ التعاون العلمى والتبادل الثقافى بين الدول العربية، كما يهدف من خلال استراتيجيته إلى تعزيز التعليم العالى والبحث العلمى فى المنطقة من أجل مستقبل أفضل وتحقيق الرفاهية للشباب، مع المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين شهدت توصيات هامة، ومحاور أساسية ومنها التصنيف العربى للجامعات العربية وآخر التطورات الخاصة لتطبيقه، ودعم إنشاء المجلات العلمية طبقا للمعايير العالمية وتأهيلها كى تكون على منصة "سكوبس" الدولية، مشيرا الى أنه تم النقاش حول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجامعات فى كافة المجالات البحثية والعلمية والتوسع فى برامج التبادل الطلابى بين الجامعات وخاصة فى مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح د. حيدر أنه على هامش فعاليات دورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، شارك أيضا فى عدد من ورش عمل فى مجال البحث العلمى وتحديد إحدى المحاور الرئيسية لبعض مشاريع البحث العلمى فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحديد مخاطر التغيرات المناخية والبيئية التى سوف تدعمها إحدى المؤسسات التابعة للجامعات العربية، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات موازية مع عدد من نظرائه من الجامعات العربية، ود. نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية وتم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية فى كافة المجالات العلمية وخاصة تفعيل برامج التبادل الطلابى.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قد احتفلت مؤخرا، بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، حيث أسست الدكتورة سعاد كفافى، الملقبة بـ"قاهرة المستحيل"، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 1996، لتصبح واحدة من أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية المهمة التى استطاعت خلال ربع عقد من الزمان أن تبنى صرحا من الثقة العلمية والمكانة الاجتماعية المرموقة فى المجتمعين المحلى والدولى، وتصبح من أوائل الجامعات التى استخدمت وسائل التعليم الحديثة بأحدث الوسائل التكنولوجية وأطقم بشرية متميزة وذوى خبرات عالية، كما عملت على فرص التدريب والاتفاقيات مع الجامعات والشركات لتدريب الطلاب، وتقدم العديد من الأنشطة الطلابية من خلال اتحاد الطلاب والأسر وتقدم أنشطة مختلفة رياضية وفنية وثقافية ولديها كوادر ومبدعين فى شتى المجالات، وحصلت على الكثير من المراكز المتقدمة والجوائز في البحث العلمي.







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