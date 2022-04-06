تكليف إبراهيم منجد مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون المديريات بالأوقاف

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف إبراهيم السيد منجد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.



في سياق متصل، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الثلاثاء، قرارًا بتعيين محمد محمود عبد النبي سالم مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لقاء مع قيادات هيئة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية، أمس الثلاثاء، حيث هنأ الوزير قيادات الهيئة والعاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور محمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف المصرية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.



وفي كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ما تم في هيئة الأوقاف المصرية جهد ممتاز، ولكننا نأمل في تحقيق المزيد لنصل إلى تحقيق 2 مليار جنيه هذا العام، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية ستشهد نقلة استثمارية هائلة في الفترة المقبلة، بما يستوجب البناء على عاملين أساسيين: التخطيط، ومزيد من بذل الجهد.