اليوم السابع
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"تسالى الصيام على الشط".. أهل الإسكندرية يتحدون الحر والعطش بالبحر وصيد السمك

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:32 م
"تسالى الصيام على الشط".. أهل الإسكندرية يتحدون الحر والعطش بالبحر وصيد السمك
الإسكندرية - جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو لايف حول أجواء الكورنيش بالإسكندرية، خلال شهر مضان، حيث شهد خروج أهالى الإسكندرية إلى الكورنيش هربا من الحر وارتفاع درجات الحرارة، وشهد الكورنيش إقبالا للتنزه والتقاط الصور وممارسة هواية الصيد بالسنارة.

وشهدت الإسكندرية اليوم سطوعا للشمس مع نشاط فى حرحة الرياح، واستمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا، وسجلت الإسكندرية اليوم 26 درجة فى العظمى و20 درجة فى الصغرى.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار أجواء شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة، كما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فترات سطوع الشمس تزيد خلال اليوم، ومتوقع أن يبدأ الانخفاض النسبى فى درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة على  القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.
 
 
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