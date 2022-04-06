اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:50 م
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تدريب 211 موظفا ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" بكفر الشيخ

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:06 م
تدريب 211 موظفا ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" بكفر الشيخ تدريب 211 موظفا باكاديمية استدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استضاف مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية المسئول الحكومى المحترف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإشراف كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، والتي استهدفت 211 متدربا من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها لمدة 20 يوما تدريبيا، وكانت تم المرحلة الأولى التي استمرت لمدة 25 يوما تدريباً.

جاء هذا البرنامج في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تطوير ورفع كفاءة موظفي الشباك الأمامي من مقدمي الخدمات المباشرة للمواطنين بالعديد من المديريات الخدمية المختلفة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي انطلق بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ، "مركز استدامة للتدريب والتطوير.

 

اثناء عملية التدريب
اثناء عملية التدريب

 

استمرار اعمال التدريب
استمرار اعمال التدريب

 

الحضور من المتدربات
الحضور من المتدربات

 

المحاضرون في الاكاديمية
المحاضرون في الاكاديمية

 

تدريب 211 موظفا بمركز استدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيخ
تدريب 211 موظفا بمركز استدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيخ

 

تدريب 211 موظفا باكاديمية استدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيخ
تدريب 211 موظفا باكاديمية استدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيخ

 

تفاعل المتدربين
تفاعل المتدربين

 

تفاعل مع المتدربين
تفاعل مع المتدربين

 

جانب من التدريب
جانب من التدريب

 

خلال مناقشات اثناء التدريب
خلال مناقشات اثناء التدريب

 

عدد من المتدربين
عدد من المتدربين

 

متابعة للمتدربين
متابعة للمتدربين

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وزارة الاتصالات

تنمية محلية

مركز استدامة للتدريب والتطوير

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