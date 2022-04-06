تدريب 211 موظفا ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استضاف مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية المسئول الحكومى المحترف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإشراف كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، والتي استهدفت 211 متدربا من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها لمدة 20 يوما تدريبيا، وكانت تم المرحلة الأولى التي استمرت لمدة 25 يوما تدريباً.

جاء هذا البرنامج في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تطوير ورفع كفاءة موظفي الشباك الأمامي من مقدمي الخدمات المباشرة للمواطنين بالعديد من المديريات الخدمية المختلفة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي انطلق بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ، "مركز استدامة للتدريب والتطوير.



اثناء عملية التدريب



استمرار اعمال التدريب



الحضور من المتدربات



المحاضرون في الاكاديمية



تدريب 211 موظفا بمركز استدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيخ



تدريب 211 موظفا باكاديمية استدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيخ



تفاعل المتدربين



تفاعل مع المتدربين



جانب من التدريب



خلال مناقشات اثناء التدريب



عدد من المتدربين