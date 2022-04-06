اليوم السابع
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تداول 8886 طن بضائع و363 شاحنة و74 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:21 ص
تداول 8886 طن بضائع و363 شاحنة و74 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 10 سفن خلال اليوم.
 
وسجلت الهيئة بموانئها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة  11 سفن، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.
 
وشملت حركة الصادرات تداول 1595 طن بضائع عامة ومتنوعة و 194 شاحنة و 8 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 7291 طن بضائع عامة ومتنوعة 169 شاحنة و 66 ملاكي .
 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة  بوسيدن اكسبريس بحمولة 103 شاحنة و65 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة و4 ملاكي و السفينة امل بحمولة 45 شاحنة و السفينة الرياض بحمولة 4 شاحنة و 4 ملاكي السفينة WANG - DA  فارغة متجهة الي بور سودان . 
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال  66 شاحنة بحمولة 221 طن بضائع عامة  و 1 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1595 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة VISION SBIRIT قادمة من الامارات بحمولة 7070 طن مادة البروبلين .
 
 

ميناء سفاجا

ميناء نويبع

موانى البحر الاحمر

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