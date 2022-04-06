تداول 8886 طن بضائع و363 شاحنة و74 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 10 سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانئها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11 سفن، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 1595 طن بضائع عامة ومتنوعة و 194 شاحنة و 8 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 7291 طن بضائع عامة ومتنوعة 169 شاحنة و 66 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 103 شاحنة و65 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة و4 ملاكي و السفينة امل بحمولة 45 شاحنة و السفينة الرياض بحمولة 4 شاحنة و 4 ملاكي السفينة WANG - DA فارغة متجهة الي بور سودان .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 66 شاحنة بحمولة 221 طن بضائع عامة و 1 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1595 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة VISION SBIRIT قادمة من الامارات بحمولة 7070 طن مادة البروبلين .