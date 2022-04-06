تجديد حبس عامل متهم بقتل والد زوجته بالهرم 15يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل متهم بقتل والد زوجته بالهرم، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل مسن على يد زوج ابنته فى الهرم، حيث تبين أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته، دفعت الأخيرة لترك المنزل، والعودة لبيت أبيها.

وتابعت التحقيقات، أن الزوج حاول حل تلك الخلافات وتواصل هاتفيًا مع حماه واتفقا على التقابل لحل تلك المشاكل، وفى اليوم المتفق عليه، احتد النقاش بين المتهم ووالد زوجته، مما دفع الأول للاعتداء بالضرب على الثانى، حتى فارق الحياة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم فر هاربًا من مكان الجريمة، فى الوقت الذى حاولت فيه أسرة المجنى عليه إسعافه؛ فنقلوه إلى المستشفى وهناك علموا بمفارقته الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوج ابنة المتوفى وراء مقتله بعد مشاجرة نشبت بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.