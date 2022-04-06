بيسكوف: مهتمون بموافقة زيلينسكى على الشروط المطروحة بالمفاوضات الروسية الأوكرانية

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" قول بيسكوف لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية الفرنسية ردا على سؤال بهذا الصدد، اليوم الأربعاء:" "لا، هذا ليس صحيحا".

وأضاف "أن روسيا مهتمة بموافقة فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات الروسية الأوكرانية، وتريد من خلال المفاوضات إنهاء العملية العسكرية".

ووصف بيسكوف انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف بأنها بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات من أجل اتخاذ قرارات جادة. وقال بهذا الشأن:" من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية، لذلك أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواتنا بمغادرة منطقة كييف".