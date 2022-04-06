اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بيسكوف: مهتمون بموافقة زيلينسكى على الشروط المطروحة بالمفاوضات الروسية الأوكرانية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:01 م
بيسكوف: مهتمون بموافقة زيلينسكى على الشروط المطروحة بالمفاوضات الروسية الأوكرانية الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف ما يتردد بشأن أن السلطات الروسية تريد قتل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" قول بيسكوف لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية الفرنسية ردا على سؤال بهذا الصدد، اليوم الأربعاء:" "لا، هذا ليس صحيحا".

وأضاف "أن روسيا مهتمة بموافقة فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات الروسية الأوكرانية، وتريد من خلال المفاوضات إنهاء العملية العسكرية".

ووصف بيسكوف انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف بأنها بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات من أجل اتخاذ قرارات جادة. وقال بهذا الشأن:" من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية، لذلك أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواتنا بمغادرة منطقة كييف".

 


الكرملين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة