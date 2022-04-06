انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بقليوب 5 ساعات اليوم

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن قري (طنان - سنديون - ناي) بمركز قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6/4/2022 وحتى الساعة الثانية منتصف الليل.



وأوضحت الشركة - فى بيان لها - أن الانقطاع نظرا لأعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800مم المغذي للقرى المذكورة.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.