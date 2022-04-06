انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بقليوب 5 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن قري (طنان - سنديون - ناي) بمركز قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6/4/2022 وحتى الساعة الثانية منتصف الليل.
وأوضحت الشركة - فى بيان لها - أن الانقطاع نظرا لأعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800مم المغذي للقرى المذكورة.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بقليوب 5 ساعات اليومالأربعاء، 06 أبريل 2022 02:53 م
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن قري (طنان - سنديون - ناي) بمركز قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6/4/2022 وحتى الساعة الثانية منتصف الليل.
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