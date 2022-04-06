اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:28 م
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انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بقليوب 5 ساعات اليوم

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:53 م
انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بقليوب 5 ساعات اليوم انقطاع المياه - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن قري (طنان - سنديون - ناي) بمركز قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6/4/2022 وحتى الساعة الثانية منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها - أن الانقطاع نظرا لأعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800مم المغذي للقرى المذكورة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


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