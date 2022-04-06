الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتى بوتين ومسؤولين روس وعائلاتهم

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلات كبار المسؤولين الروس الآخرين، مثل وزير الخارجية سيرجي لافروف.
ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله "نفرض اليوم عقوبات على ابنتي فلاديمير بوتين البالغتين، وزوجة الوزير لافروف وابنته، وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي".
كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من مسؤولي الحكومة الروسية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتى بوتين ومسؤولين روس وعائلاتهمالأربعاء، 06 أبريل 2022 05:19 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلات كبار المسؤولين الروس الآخرين، مثل وزير الخارجية سيرجي لافروف.
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