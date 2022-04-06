اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 06:09 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتى بوتين ومسؤولين روس وعائلاتهم

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:19 م
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتى بوتين ومسؤولين روس وعائلاتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلات كبار المسؤولين الروس الآخرين، مثل وزير الخارجية سيرجي لافروف.
ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله "نفرض اليوم عقوبات على ابنتي فلاديمير بوتين البالغتين، وزوجة الوزير لافروف وابنته، وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي".
كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من مسؤولي الحكومة الروسية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.


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