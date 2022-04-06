اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الهند ترصد أول إصابة بالمتحور "إكس إي" بمدينة مومباي

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:00 م
الهند ترصد أول إصابة بالمتحور "إكس إي" بمدينة مومباي الهند - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الهند بمدينة مومباي أول حالة إصابة بالسلالة المعروفة بـ"إكس إي" المتحوّر عن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت هيئة مومباي الكبرى البلدية - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم /الأربعاء/ - أنه تم رصد أيضًا حالة إصابة أخرى بالمتحور المعروف بـ"كابا"، مشيرة إلى أن المصابين الاثنين ليس لديهما أي أعراض شديدة للمرض حتى الآن.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الأسبوع الماضي من أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتشار من أي متحور عن (كوفيد-19).. وتم رصد السلالة الجديدة "إكس إي" لأول مرة بالمملكة المتحدة في بداية العام الجاري.


الهند

كورونا

كورونا فى الهند

متحور إكس إي

أوميكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة