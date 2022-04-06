الكرملين: لا نستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية

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أعلن الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يستبعد احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية، إذا استمرت ممارسة طرد الدبلوماسيين الروس.



وقال بيسكوف - فى مقابلة متلفزة نقلت عنها وكالة /سبوتنيك/ الروسية، رداً على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفرنسا ودول أخرى - "نعم، إذا استمرت ممارسة طرد دبلوماسيينا، فهناك مثل هذا الاحتمال، لأننا نواجه يومياً هذه الأعمال العدائية، وطرد الدبلوماسيين قرار يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية".

وشدد بيسكوف، فى الوقت ذاته، على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية خاصة فى ظل الظروف الراهنة.



يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، واجهت روسيا طردًا غير مسبوق لدبلوماسييها من الدول الغربية: وفقًا لإحصاء وكالة /سبوتنيك/، بلغ العدد الدبلوماسيين حوالى 300 شخص خلال ما يزيد قليلاً عن شهر واحد، وسيزداد هذا الرقم، نظرًا لعدم قيام جميع البلدان بعد بتحديد عدد الروس الذين سيتم طردهم.