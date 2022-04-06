الكرملين: سحب القوات الروسية من كييف "بادرة حسن نية"

وأشار بيسكوف في تصريحات له حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن موسكو مهتمة بموافقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف قد أعلن اليوم تدمير 24 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.