اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: سحب القوات الروسية من كييف "بادرة حسن نية"

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:49 ص
الكرملين: سحب القوات الروسية من كييف "بادرة حسن نية" دميترى بيسكوف
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سحب القوات الروسية من مقاطعة كييف بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مناسبة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني.

وأشار بيسكوف في تصريحات له حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن موسكو مهتمة بموافقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف قد أعلن اليوم تدمير 24 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة