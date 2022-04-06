القبض على المتهمين بقتل شخص والتخلص من جثته فى مصرف بمنطقة السلام

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بغياب شقيقه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ونجله "لهما معلومات جنائية") لوجود خلافات مع والد المجنى عليه على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز، وعلى إثر ذلك قام المذكوران بالإتفاق فيما بينهما على التخلص من المجنى عليه وقتله انتقاماً من والده، فقاما باستدراج المجنى عليه والتعدى عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك وقاما بإلقائها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب، وعقب ذلك قام أحدهما بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه واستخدامه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.