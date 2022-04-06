القابضة للأدوية: مشروع تصنيع الخامات الدوائية ما يزال قائما مع شركة هندية

كتب عبد الحليم سالم

تحتل صناعة الخامات الدوائية مكانة متميزة بين الصناعات الدواء ، ولا سيما أن بعض الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الحصة الأكبر من الخامات الدوائية ، وبالتالي يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم .

كما تمتلك "النو هاو" الخاص بذلك وهو ما يمنحها قوة اقتصادية كبيرة ،ولا سيما في صناعة الدواء.

ومؤخرا لجأت وزارة قطاع الأعمال العام إلى دراسة وبحث إمكانية تصنيع الخامات الدوائية، بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية ، وذلك من خلال الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية وحول مستجدات هذا الموضوع كشفت مصادر بالقابضة للأدوية ل" اليوم السابع" إن مشروع تصنيع الخامات الدوائية ما يزال قائما ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الدواء في مصر، حيث سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن Pharmaceutical Egyptian Association وشركة Syschem الهندية، وذلك بشأن مشروع تصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة المقرر إنشاؤه في مصر.

أضافت المصادر إن نتائج الدراسة لم تنته حتى يتم البت فيها وبحث سبل تمويل المشروع من قبل الشركة القابضة التى تمتلك امكانيات التصنيع فى بعض شركاتها التابعة.

ويهدف المشروع إلى توطين صناعة المواد الدوائية الفعالة وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليا في مصر من خلال شركة مشتركة بين الأطراف الثلاثة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الجدوى المقرر إنجازها خلال شهرين.

ويشمل المشروع إنتاج مجموعة من المواد الفعالة للمضادات الحيوية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق معايير التصنيع الجيد GMP، والتوسع في زيادة إنتاج المواد الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية مثل (ميتفورمين - باراسيتامول - كولشيسين - استيل سالسيليك اسيد).

ووفقا لمذكرة التفاهم، تقدم الشركة الهندية الخبرة الفنية فيما يتعلق بتصنيع الخامات الدوائية المطلوبة محليًا، بالإضافة إلى خدمات التسويق والبيع، حيث يستهدف المشروع تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.