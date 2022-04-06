اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العقوبات الأمريكية تطال منصات إلكترونية لتبادل العملات المشفرة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:58 م
العقوبات الأمريكية تطال منصات إلكترونية لتبادل العملات المشفرة عملات مشفرة - أرشيفية
أ ش أ

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اتخذت الولايات المتحدة اليوم مزيدًا من الإجراءات لمكافحة التمويل غير المشروع والجرائم الإلكترونية المرتبطة بروسيا من خلال فرض عقوبات على منصة هيدرا وهي أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم للمتحدثين باللغة الروسية ومنصة جارانتيكس لتبادل العملات المشفرة.


وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء إن هذا الإجراء يعمل على تعطيل البنية التحتية لبرامج الفدية والجهات الفاعلة ويستهدف إساءة استخدام العملة الافتراضية لغسل مدفوعات الفدية، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا وبعد إجراء ألماني منسق لإنفاذ القانون .


وأكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يشاركون في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والسماح بأنظمتهم بأن تُستغل لأغراض غير مشروعة. 


وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: سيتم التحقيق في التجاهل المتهور للوائح والامتثال من جانب الأشخاص الذين يديرون عمليات تبادل العملات الافتراضية، وإذا كان ذلك مناسبًا، فسيتم محاسبة المسؤولين عن أفعالهم.


وتحث الولايات المتحدة، بحسب البيان، المجتمع الدولي على التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.


وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة لتبادل العملات المشفرة تعمل في مدينتي موسكو وسان بطرسبرج في روسيا، وفرضت عقوبات على سوق روسي على الشبكة المظلمة "دارك نت".


وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على سوق هيدرا ومنصة تبادل العملات المشفرة جارانتيكس يبعث برسالة إلى المجرمين بأنه لا يمكنهم التخفي داخل الشبكة المظلمة.


و أضافت أن العقوبات الجديدة تحظر على المواطنين الأمريكيين تقديم أو تلقي أي مساعدات أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لكل من هيدرا أو جارانتيكس.


وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها على الإنترنت، أنها ستسعى خلال الأيام المقبلة إلى تجميد أي أصول لديهما.


ويعد هذا القرار جزءًا من الجهد الدولي المشترك للتصدي لانتشار خدمات الجرائم الإلكترونية والمخدرات والعروض غير القانونية الأخرى، بما في ذلك نشاط برامج الفدية، والتي تصدر من روسيا.


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