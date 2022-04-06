العثور على مسجل خطر متوفٍ داخل منزله بالدقهلية فى ظروف غامضة

الدقهلية - شريف الديب

عثرت سيدة بناحية قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، على نجلها متوفيا داخل المنزل وبه بعض الإصابات.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من سيدة إلى مأمور مركز دكرنس، بالعثور على نجلها متوفى داخل المنزل.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين وفاة "يسرى.ا.ال"، وبالفحص تبين أنه مسجل شقى خطر، وموجود أعلى السرير فى حالة نوم ومتوفى.

وبسؤال الآم ومواجهتها، أكدت أنها كانت خارج المنزل وعقب عودتها ظلت أمام الباب تطرقه لفترة طويلة، ولم يقم أحد بفتحه، فقامت بفسخه وعقب دلوفها إلى الشقة وجدت نجلها متوفيا، وبالفحص وجدت أن الأبواب والشبابيك مغلقة ولا يوجد آثار عنف داخل الشقة.



تم استدعاء النيابة العامة، ونقل المحنى عليه إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.



فيما قام ضباط المباحث بالتحقق إذ كانت هناك شبهة جنائية بالواقعة أما لا.