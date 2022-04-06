الصحة الفرنسية: سحب شيكولاته كيندر بعد إصابة 21 شخصا بداء السالمونيلا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، إصابة 21 شخصا بعدوى السالمونيلا بسبب تناولهم شوكولاته كيندر، والتى أعلنت مجموعة فيريرو الإيطالية، سحبها طوعا لبعض منتجاتها المصنوعة في بلجيكا للاشتباه في وجود السالمونيلا.

ونشرت صحيفة ميدي ليبر الفرنسية أن الهيئة طلبت من الأشخاص الذين اشتروا الشوكولاته إعادتها إلى المتجر وعدم تناولها استعدادًا لسحبها لخطورتها على البشر.

ووفقًا لمعهد باستير، يمكن أن تسبب الشوكلاته تسمم غذائي، والذي يؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي وآلام البطن والقيء أو الإسهال، ومن الممكن أيضًا أن تعاني من الحمى .

كما أن هذه البكتيريا تمثل مخاطر أكبر لدى الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن أو الذين يعانون من نقص المناعة، و تتراوح فترة الحضانة بين 6 و 72 ساعة بعد تناول المنتجات الملوثة، وإذا كان الشخص يعاني من أعراض، فمن المستحسن الذهاب إلى الطبيب والإبلاغ عن تناول هذه الأطعمة.

ويمكن الحد من خطر انتقال داء السالمونيلا بفضل ممارسات النظافة الجيدة، سواء في تقديم الطعام الجماعي أو في البيئة الأسرية ، أو عن طريق الاتصال بالحيوانات، وفقًا لتقرير الصحة العامة الفرنسية .

وأوضحت وسائل الإعلام الدولية أنه تقرر سحب المنتجات التالية طواعية والتي تشكل ما يعادل مئات الأطنان من الشوكولاتة، وتاريخ انتهاء الصلاحية بين نهاية يونيو ونهاية أكتوبر 2022.