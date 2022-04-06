السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.