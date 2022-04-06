اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:05 م
أكرم القصاص
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"الدولية للصليب الأحمر": تسهيل نقل أكثر من 500 شخص فروا من ماريوبول لزابورجيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:43 م
"الدولية للصليب الأحمر": تسهيل نقل أكثر من 500 شخص فروا من ماريوبول لزابورجيا أوكرانيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن فريقا تابعا لها قاد قافلة من الحافلات والسيارات الخاصة التى تقل أكثر من 500 شخص كانوا قد فروا من مدينة ماريوبول فى أوكرانيا إلى زابورجيا.
 
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء فى جنيف - الى أن وصول هذة القافلة إلى زابورجيا يعد مصدر ارتياح كبير لمئات الأشخاص الذين عانوا بشدة وهم الآن في موقع أكثر أمانا.
 
وأضافت اللجنة، على لسان باسكال هوندت، رئيس بعثتها فى أوكرانيا، أن من الواضح أن الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل ماريوبول يحتاجون إلى ممر آمن للخروج وكذلك لدخول المساعدات، وأكدت أنها وبصفتها وسيطا محايدا على استعداد للاستجابة لهذه الضرورة الانسانية بمجرد أن تسمح الاتفاقات الملموسة والظروف الأمنية بذلك.
 
ولفتت اللجنة إلى أن القافلة التي قادتها كانت قد غادرت بيرديانسك أمس الثلاثاء ووصلت إلى "زابورجيا اليوم الأربعاء وأوضحت أن فريقها حاول على مدار خمسة أيام وأربع ليال الوصول إلى ماريوبول ووصل إلى مسافة 20 كيلومترا من المدينة ولكن الظروف الأمنية على الأرض جعلت من المستحيل الدخول إليها. 
 
وجددت اللجنة الدولية التأكيد أنها تبقى على استعداد لتسهيل المرور الآمن للمدنيين من ماريوبول والمدن الأخرى شريطة أن تضمن أطراف النزاع الضمانات والظروف الأمنية اللازمة.

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