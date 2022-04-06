التعليم تطالب المعلمين بالحصول على الحساب المدرسى الموحد

محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتوجيه لجميع المعلمين بضرورة الحصول علي الحساب المدرسي الموحد والخاص بكل منهم وتفعيله، موضحة أنه سيتم توفير العديد من الخدمات الالكترونية للمعلمين اعتمادا علي هذا البريد الإلكترونى.



جاء ذلك فى خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم إلى المديريات، والذى نص علي أنه نظرا للإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نشر المنصة الإلكترونية الخاصة بالحساب المدرسي الموحد للطالب والمعلم، https:/office365.emis.gov.eg ay، حيث أن هذا البريد الالكتروني يساهم في الاستفادة من التطبيقات office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.



وكانت الوزارة، أكدت أن مواعيد التسجيل والتدريب مستمرة خلال الفترة من 26 فبراير الماضى وحتى 27 مارس الماضى.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، نجحت فى الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقى للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذى يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقى عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).



وأضاف إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمى للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقى 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التى تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التى تم الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين،أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز فى المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفنى لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته فى حال واجهتهم أى صعوبات.