التعليم: التزام المديريات بخريطة الامتحانات وتعديل مواعيد اختبارات القاهرة اليوم

كتب - محمود طه حسين

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التواصل مع مديرية القاهرة وباقي المديريات للالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها الوزارة وسوف يتم تعديل مواعيد امتحانات القاهرة لسنوات النقل اليوم الأربعاء.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني2022، حيث ستبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الإبتدائى يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتي الثلاثاء الموافق 26/4/2022ولمدة 5 أيام.

وسيبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الأربعاء الموافق 27/4/2022 لمده 6 أيام.

والنقل للتعليم الفني الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 ولمدة 14 يوم.

و امتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022و لمده 6 ايام

أما الصف الرابع الإبتدائى فسيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق12/5/2022 ولمدة 6 أيام.

وامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتي الخميس الموافق 19/5/2022 و لمده 6 أيام.

وأشار محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية إلي أن امتحانات المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستكون يومي 13/4/2022و 14/4/2022، أما المستوي الرفيع لصفوف النقل فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11/4/2022 وحتي 17/4/2022، وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية.