البنتاجون يحذر من "الصراع الدولى".. وأوستن: عدم إرسال قوات لأوكرانيا قرار صحيح

كتبت: نهال أبو السعود

حذر كبار المسئولين في البنتاجون، خلال شهادة أدلوا بها أمام الكونجرس مساء أمس، وهي الأولى لهم منذ بدء الحرب الأوكرانية، أن العالم أصبح أكثر اضطرابا، وأن احتمال نشوب صراع دولي كبير يتزايد، وفقا لشبكة سي بي إس.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، الجنرال لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن التهديدات الروسية لاتزال كبيرة ودافعا عن نهج الولايات المتحدة تجاه الحرب وتدفق الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا.

قال ميلي إن الحرب الأوكرانية هي "أكبر تهديد للسلام والأمن في أوروبا وربما العالم" خلال 42 عامًا من الخدمة العسكرية الأمريكية، لكنه أضاف أنه من "المشجع" رؤية العالم يتجمع حول أوكرانيا.

وقال ميلي: "الغزو الروسي لأوكرانيا لا يهدد بتقويض السلام والاستقرار الأوروبيين فحسب، بل السلام والاستقرار العالميين اللذين حارب والدي وجيل من الأمريكيين بشدة للدفاع عنه".

وأضاف ميلي "إننا نواجه الآن قوتين عالميتين: الصين وروسيا ، ولكل منهما قدرات عسكرية كبيرة وتعتزمان تغيير القواعد القائمة على النظام العالمي الحالي بشكل جذري نحن ندخل إلى عالم أصبح أكثر اضطرابًا وإمكانية نشوب صراع دولي كبير تتزايد ولا تتناقص".

من جانبه، قال الجنرال لويد أوستن إن الناتو لا يزال يناقش كيفية تعزيز وجوده الدائم في أوروبا الشرقية، واكد ان القوات الامريكية ستدعم الناتو في قراراته.

سأل العديد من الجمهوريين ميلي وأوستن عما إذا كانت الولايات المتحدة قد فشلت في جهودها لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مهاجمة أوكرانيا. ورد ميلي بأنه لا يعتقد أنه كان من الممكن ردع بوتين ما لم تنتشر القوات الأمريكية من أوكرانيا - وهو السيناريو الذي كان سينصح ضده لو تم اقتراحه.

وقال ميلي "بصراحة ، بصرف النظر عن التزام القوات العسكرية الأمريكية في أوكرانيا ، لست متأكدًا من أنه كان قابلاً للردع. لقد كان هذا هدفًا طويل المدى له منذ سنوات." "أعتقد أن فكرة ردع بوتين عن غزو أوكرانيا، من قبل الولايات المتحدة ، كانت ستتطلب التزامًا من القوات العسكرية الأمريكية ، وأعتقد أن ذلك كان سيخاطر بوقوع نزاع مسلح مع روسيا ، وهو ما لم أنصح به بالتأكيد. "

وأضاف أوستن في وقت لاحق أنه لو أن الولايات المتحدة أرسلت قوات إلى أوكرانيا لمحاربة بوتين ، فستكون هذه قصة مختلفة"، وقال: "لكننا اتخذنا قرارًا بأننا لن نفعل ذلك واتخذنا القرار للأسباب الصحيحة ، وأنا أؤيد تلك القرارات".