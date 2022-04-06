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البرتغال تعلن إرسال معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:55 م
البرتغال تعلن إرسال معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت دولة البرتغال عن أنها سترسل معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت الحكومة السويدية عن قرارها فصل روسيا عن النظام الوطني لتبادل المعلومات التلقائي حول الحسابات البنكية، وفقا لموقع روسيا اليوم

وأوضحت الحكومة السويدية أن الإجراءات المذكورة يتم اتخاذها على خلفية تطورات الوضع في أوكرانيا، حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وعلق وزير المالية السويدي ميكائيل دامبيرج على قرار الحكومة السويدية قائلا: من المهم أننا لا نرسل في الظروف الراهنة المعلومات حول الأشخاص والشركات إلى روسيا وبيلاروس.

ولفت وزير المالية السويدي إلى أن السويد كعضو في الاتحاد الأوروبي أدرجتها روسيا في قائمتها للدول "غير الصديقة، وبالتالي لا توجد أي ضمانات بشأن كيفية استخدام المعلومات التي نقدمها.

 

 

 


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