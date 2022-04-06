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الاتحاد الأوروبى يمنح مولدوفا 53 مليون دولار إضافية لمواجهة تبعات الأزمة الأوكرانية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:21 ص
الاتحاد الأوروبى يمنح مولدوفا 53 مليون دولار إضافية لمواجهة تبعات الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبى
كتب أحمد علوى

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أعلن الاتحاد الأوروبي عن منح مولدوفا 53 مليون دولار إضافية لمواجهة تبعات الحرب في أوكرانيا، في وقت تستضيف فيه الدولة السوفيتية السابقة العدد الأكبر من النازحين الأوكرانيين قياسًا بعدد المواطنين.
 
وقال مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي - في بيان - إنه تم منح مولدوفا 53 مليون يورو إضافية لمساعدتها على مواجهة الانعكاسات المتعددة للحرب في أوكرانيا، موضحًا أنه "سيأخذ هذا الدعم شكل برنامج لدعم الميزانية ليتم تسليمه في أسرع وقت ممكن".
 
جاء هذا الإعلان في المؤتمر الوزاري في برلين لإطلاق منصة دعم مولدوفا، وهي المنصة التي أنشأتها ألمانيا وفرنسا ورومانيا وتجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع والشركاء الدوليين والدول ذات التوجه المماثل لحشد دعم دولي فوري وملموس لمولدوفا في مواجهة الوضع الحالي.

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