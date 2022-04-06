الاتحاد الأوروبى: حرب أوكرانيا جعلتنا ندرك نقطة ضعفنا

كتبت: هناء أبو العز

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الحرب ضد أوكرانيا تمثل لحظة يقظة بالنسبة للأوروبيين الذين يواجهون أزمة أمنية بعد أن أظهرت نقاط ضعف أوروبا وطريقة اعتمادها على الطاقة.

وأعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، خطة العمل الدبلوماسى للتعامل مع الأزمة الأوكرانية، من خلال عزل روسيا عن المجتمع الدولى، وتوحيد المجتمع الدولي في الدفاع عن المبادئ الأساسية للنظام القائم على القانون، ومنع هذا الصراع من بناء عالم منقسم حول حرب باردة جديدة تواجه الغرب بالتحالف الجديد للحكام المستبدين .

وقال جوزيب بوريل فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى: يجب أن نواصل الدفاع عن أوكرانيا، مشيرًا إلى منح الاتحاد الأوروبى مليار يورو قريبًا، ليكون إجمالى ما منحناه لها منذ بداية الحرب 35 مليار يورو .

وأكد بوريل: نحتاج إلى تجديد أنفسنا، وتوسيع نفوذنا، والمزيد من القدرات للدفاع عن مبادئنا وقيمنا، وعلينا استخدام كل الوسائل القوية التي نملكها لممارسة نفوذنا في العالم بطريقة منسقة بين ما تمثله الدول الأعضاء وما تمثله المفوضية الأوروبية.