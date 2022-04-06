"الأنبياء كأنك تراهم".. لُغَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام.. فيديو

أعدها: لؤى على

نقدم لكم طوال الشهر الكريم الصورة الأجمل والتعريف الأشمل عن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام تحت عنوان «الأنبياء كأنك تراهم»، وهي جزءٌ من مادة (معرض الأنبياء عليهم السلام كأنك تراهم) الذي انعقد في إكسبو دبي 2020 بإشراف رابطة العالم الإسلامي، للتعريف بكريم أخلاقهم، وشريف شمائلهم، وأنهم جميعًا دعاة محبةٍ وسلامٍ وإنسانيةٍ ومحبةٍ وإخاءٍ.

لُغَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

لُغَةُ آدَمَ عليه السلام

العَرَبِيَّةُ والسُّرْيَانِيَّةُ.

لُغَةُ إِدْرِيسَ عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.

لُغَةُ نُوحٍ عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.. وَيُقَالُ: تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ.

لُغَةُ هُودٍ عليه السلام

الْعَرَبِيَّةُ.

• لُغَةُ صَالِحٍ عليه السلام

 الْعَرَبِيَّةُ.

لُغَةُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.. والْعِبْرَانِيَّةُ.

لُغَةُ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام

الْعَرَبِيَّةُ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رعنهما، قَالَ: أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ المِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَنَزَلُوا- أَيْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ- وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ. [البخاري: 3364].

لُغَةُ إِسْحَاقَ عليه السلام

الْعِبْرَانِيَّةُ.

لُغَةُ يَعْقُوبَ عليه السلام

الْعِبْرَانِيَّةُ.

لُغَةُ لُوطٍ عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.

لُغَةُ شُعَيْبٍ عليه السلام

الْعَرَبِيَّةُ.

لُغَةُ يُوسُفَ عليه السلام

الْعِبْرَانِيَّةُ.

الْعَرَبِيَّةُ.

لُغَةُ يُونُسَ عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.

لُغَةُ مُوسَى عليه السلام

الْعِبْرَانِيَّةُ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رعنه قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رصـلى: >لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}< الآيَةَ. [البقرة: 136]. [البخاري: 4485].

لُغَةُ هَارُونَ عليه السلام

الْعِبْرَانِيَّةُ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رعنه قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رصـلى: >لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}< الآيَةَ. [البقرة: 136]. [البخاري: 4485].

لُغَةُ زَكَرِيَّا عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.

لُغَةُ يَحْيَى عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.

لُغَةُ عِيْسَى عليه السلام

السُّرْيَانِيَّةُ.

لُغَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

الْعَرَبِيَّةُ.

قال تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103].

وقال تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 192 -195].

وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشورى: 7].