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اعرف أشهر أكلة ومشروب فى رمضان عند قبائل حلايب وشلاتين.. صور

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:30 ص
اعرف أشهر أكلة ومشروب فى رمضان عند قبائل حلايب وشلاتين.. صور اعرف أشهر أكلة ومشروب فى رمضان
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تختلف العادات والتقاليد من مكان لآخر وتختلف أكثر فى المناطق البدوية المختلفة، وفى شهر رمضان تكون هناك طقوس خاصة ومميزة لدى أهالى الصحراء الشرقية وبالتحديد منطقة حلايب وشلاتين التى يقطنها قبائل العبابدة والبشارية والرشايدة.

أشهر المأكولات بالنسبة لقبائل حلايب وشلاتين فى شهر رمضان وهى السلات وهى عبارة عن شواء اللحم الضانى، بعد تصفية العظم منه، على نوع من الحجارة المحماة، وهى حجارة البازلت الموضوعة على طبقة من الجمر.

وتعد السلات من أشهر وأشهى الأكلات فى حلايب وشلاتين، وأن عملية إعداد وجبة السلات تبدأ بعد تجهيز المكان المخصص لإعدادها من خلال جمع أحجار البازلت وغسلها ومن ثم إشعال الفحم والحطب فى نقطة دائرية، وعند اشتعال النار توضع أحجار البازلت فوق الفحم حتى تصبح جمرًا.

وتلك الوجبه يتم تجهيزها من العصارى فى شهر رمضان وتشتهر بها منازل القبائل هناك واثناء الخروج فى الأودية ويكرمون ضيوفهم بها فى غير رمضان وفى احتفالاتهم.

وأشهر مشروب هو مشروب الجبنة الذى يعد المشروب الرسمى لقبائل حلايب وشلاتين يتم تجهيزه بدق البن والحبهان وسط جلسات الأصدقاء والشباب، حيث يتم تجهيزه داخل إناء مصنوع من الفخار، حتى يتحول لون البن الأحمر إلى بنى غامق.

وتستغرق عملية التحميص 3 دقائق، وخلالها يضاف إلى البن قليل من حبات القرنفل أو الحبهان أو الزنجبيل حسب النكهة المطلوبة وطحن ودق تلك المواد جيدا.

ولأدوات التى تستخدم فى الجبنة متواجدة فى كل بيت من بيوت أهالى الجنوب وكأنها شئ أساسى، وتلازمهم تلك الأدوات فى كل مكان عند رعى الجمال والأغنام فى الأودية الجبلية بالنسبة لرعاة الجمال وكذلك مع صيادوا الأسماك يصطحبونها فى مراكبهم التى تستمر الرحلة بها ما يقرب من 10 أيام فى عرض البحر.

 

الجبنة أشهر مشروب في حلايب وشلاتين
الجبنة أشهر مشروب في حلايب وشلاتين

 

السلات أشهر وجبه في رمضان بحلايب وشلاتين
السلات أشهر وجبه في رمضان بحلايب وشلاتين

 

تجهيز أكله السلات
تجهيز أكله السلات

 

تجهيز وجبه السلات بحبايب وشلاتين
تجهيز وجبه السلات بحلايب وشلاتين

 


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