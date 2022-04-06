اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:44 ص
أكرم القصاص
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استطلاع: نصف الكنديين يشعرون بالخيانة من اتفاق الليبراليين والديموقراطيين

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:00 ص
استطلاع: نصف الكنديين يشعرون بالخيانة من اتفاق الليبراليين والديموقراطيين كنديون
ا ش ا

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أظهر استطلاع رأي أن نصف الكنديين يشعرون بأن الاتفاق بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد على إبقاء الحكومة الحالية في السلطة حتى عام 2025 كان بمثابة خيانة للأشخاص الذين صوتوا لهذين الحزبين.
 
ووجد الاستطلاع، أن ما يزيد قليلا عن 60 في المائة من الكنديين أيدوا الاتفاقية بقوة أو إلى حد ما، لكن البلاد كانت منقسمة حول ما إذا كانت الصفقة ستحقق أي شيء بالفعل.. وقال 52 في المائة فقط إن الصفقة ستؤدي إلى سياسات أفضل، بينما اعتقد 48 في المائة أنها لن تؤدي إلى ذلك.
 
وعلى الرغم من هذا الدعم الفاتر للصفقة، إلا أن الكثيرين يشعرون بأنها غير عادلة للناخبين.

كندا

اتفاق الليبراليين فى كندا

استطلاع

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