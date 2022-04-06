إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة من بينهم صعق كهربائي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في 3 حوادث، من بينهم صعق كهربائي لشاب، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، بوقوع 3 حوادث متفرقة بأماكن متعددة بكفر الشيخ، من بينهم إصابة شاب بحروق من الدرجة الثانية لصعق كهربائي بمنزله بقرية شباس الشهداء.

كما أصيب اثنان في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي على رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم" أمام كوبري الاتحاد، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، كما أصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي الساحلي، قبالة قرية السيد البدوي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى رشيد المركزي.

وأصيب حاتم هلال محمد، 17 سنة، من قرية شباس الشهداء بمركز دسوق، بحروق من الدرجة الثانية بالبطن، والأيدي والأرجل، لصعق كهربائي بمنزل أسرته، وتم تحويله لجامعة الإسكندرية.