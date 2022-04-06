إحلال وتجديد المدارس بمبادرة حياة كريمة فى الفيوم.. تعرف على نسب التنفيذ

الفيوم رباب الجالى

كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركزى إطسا ويوسف الصديق، ونسب تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المدارس بمبادرة حياة كريمة.

أكد محافظ الفيوم، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسع بمدرسة قلهانة الإعدادية بنسبة 100%، ومشروع الإحلال الجزئى لمدرسة أهريت للتعليم الأساسى بنسبة 100%، وتم الانتهاء من مشروع إنشاء مدرسة عزبة عبد ربه بنسبة 100%، والإحلال الجزئى والتعلية لمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بنسبة 100%، والتوسع بمدرسة أبو صير للتعليم الأساسى بنسبة 100%.

كما لفت محافظ الفيوم، إلى الانتهاء من مشروع التوسع فى مشروع مدرسة الجراى للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع التوسع فى انشاء مدرسة الشهيد عمرو محمد دهشان نسبة 100%، وتم الانتهاء من مشروع مدرية الغرق الرسمية للغات، بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من مدرسة قلمشاة الجديدة، ومدرسة الغرق الجديدة للتعليم الأساسى، ومدرسة منيا الحيط الابتدائية، وتم الانتهاء من الإحلال الكلى لمدرسة سلام الابتدائية، والانتهاء من مشروع التوسع بمدرسة منيا الحيط الابتدائية بنسبة 100%، والانتهاء من مشروع التوسع بمدرسة عبد العال موسى، والانتهاء من التوسع بمدرسة الاصلاح الإعدادية، والانتهاء من التوسع بمدرسة يعداوى للتعليم الأساسى، والانتهاء من التوسع بمدرسة محمد فهيم السيد، والانتهاء من مشروع التوسع بمدرسة دفنو الإعدادية، وبلغت نسبة التوسع بمدرسة الغرق الإعدادية للبنات نسبة 96%، بينما انتهت التوسعات بمدرسة شاكر للتعليم الأساسى بنسبة 100%، وتم الانتهاء من التوسعات بمدرسة عبد الله أبو العينين الابتدائية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم تنفيذ التوسع بمدرسة شدموه الإعدادية بنسبة تنفيذ 100%، وتم التوسع بمدرسة اللواج صالح للتعليم الأساسى بنسبة 100%.

كذلك جرى تحويل مدرسة النزلاوى الابتدائية الى مدرسة للتعليم الأساسى وتم انتهاء التنفيذ بنسبة 100%، وإحلال وتجديد مدرسة عنك للتعليم الأساسى بنسبة 100%، والإحلال الجزئى لمدرسة المستقبل بعدد 9 فصوب بنسبة 100%، وانشاء مدرسة محيى الدين للتعليم الأساسى بنسبة تنفيذ 100 % ، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع مدرسة قلهانة الابتدائية 95% ، ونسبة تنفيذ مشروع الإحلال الجزئى بمدرسة الشهيد عمر فتحى الابتدائية 80%، وبلغت أعمال التوسع بمدرسة أبو جندير الابتدائية 100%، وبلغت أعمال التوسع بمدرسة السنوسى الإعدادية 100%، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع الإحلال الجزئى بمدرسة الغرق الإعدادية 99%، وبلغت نسبة التوسع بمد رسة الشهيد معوض شعبان 94 %، بينما بلغت نسبة تنفيذ الإحلال الجزئى بمدرسة حلفا الابتدائية 94%، وبلغت نسبة أعمال التوسع بمدرسة العزالى للتعليم الأساسى 86%، وبلغت أعمال التوسع بمدرسة عتامنة المزارعة 95%، وبلغت أعمال التوسع والتعلية بمدرسة الشهيد حسام سيد 88%، وبلغت أعمال التوسع بمدرسة جردو الإعدادية 98%، وبلغت أعمال التوسع بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية 98% ، وبلغت أعمال تعلية مدرسة السدح الإبتدائية بنسبة 100%.

وكان تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء الذى ضم الدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجاني، المستشاران الهندسيان بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء ومسئولى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، معدلات تنفيذ وآليات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ورؤساء شركات الخدمات والمرافق، ومسئولى الهيئات والأجهزة، ومسئولى المكاتب الهندسية، والشركات المنفذة للأعمال، وممثلى مجالس المدن، والمديريات الخدمية.