إحالة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى الأزبكية للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة الازبكية، عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، معلومات تفيد تردد شخصين، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي والتصرف في متحصلات نشاطهما الإجرامي بالبيع لدى عملائهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 3 سيارات "غير كاملة الأجزاء"- مبلغ مالي "قيمة بيع قطع غيار السيارات المستولى عليها".

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيداها وأقرا بأن السيارات المضبوطة تحصلا عليها من المتهمان المضبوطان بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع كقطع غيار.

بفحص هياكل السيارات المضبوطة أمكن تحديد إثنين منهم ، وباستدعاء مالكيها تعرفا على السيارتان، واتهمهما بالسرقة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات معهما.