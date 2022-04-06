أهالى قرية يعيدون بناء سور وحدة صحية بعد اقدام مواطن على هدمه ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أقدم أهالى قرية سدمنت الجبل، التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، على بناء سور الوحدة الصحية بالقرية على نفقتهم الخاصة، بعدما إقدم أحد مواطني القرية بهدمه بحجة حصوله على حكم قضائى بإزالة السور.

من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة بنى سويف، أنه سيتم عودة العمل داخل الوحدة الصحية بقرية سدمنت الجبل صباح الأربعاء، بعدما تم نقل خدمات الوحدة الصحية إلى وحدة صحية قرية المماليك عقب إقدام أحد مواطني القرية، بهدمه بحجة حصوله على حكم قضائى بإزالة السور.

وكانت قرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، شهدت قيام مواطن بهدم سور الوحدة الصحية بالقرية، بمبرر تنفيذه لحكم قضائي حصل عليه بإزالة السور، حيث يدعي تعدي مبنى الوحدة الصحية على مساحة 4 أمتار بطول المبنى من ملكيته الخاص، حيث يمتلك منزلًا قريب لمبنى الوحدة.

وفور وقوع تلك الواقعة، قدم الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة تقرير بالواقعة للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث تم تحرير المحضر رقم 5928 لسنة 2022 إداري مركز شرطة إهناسيا، ضد المتعدي بمركز الشرطة.