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أسرة المهندس على أبو القاسم تنتظر عودته فجر الخميس بعد الإفراج عنه بالسعودية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:49 م
أسرة المهندس على أبو القاسم تنتظر عودته فجر الخميس بعد الإفراج عنه بالسعودية مطار أسوان - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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يستعد مطار أسوان الدولى، فجر الخميس، لاستقبال على أبو القاسم المهندس المصرى المفرج عنه بالمملكة العربية السعودية بعد براءته من قضية جلب مخدرات للملكة خلال عام 2016.
 
وكان على أبو القاسم مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها.
 
وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.
 
 

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