أخبار مصر.. امتحانات مراحل النقل بالابتدائى والإعدادى تبدأ 7 مايو المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ما تم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجارى كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

وأوضح: أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة و بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف عطية، أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو أجازات يتخللها يومين عمل فقط ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





طقس غد شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 43 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16.





مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقارى



أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، وسيكون الاجتماع بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة الحكومة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك مكاتبات وردت من المطورين العقاريين ومن جمعية رجال الأعمال وغيرهم، بشأن التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على قطاع التطوير العقاري، ولذا فانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القطاع، يأتي انعقاد هذا الاجتماع لتدارس الأبعاد المختلفة لهذه التأثيرات.





مصر ضمن قائمة "الإندبندنت" لأفضل 8 وجهات فى العالم لقضاء عطلة عيد الفصح



وضعت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مصر ضمن قائمة من 8 وجهات يمكن زيارتها خلال عطلة عيد الفصح، والذى يحتفل به الغرب فى 17 أبريل الجارى.

وقالت الصحيفة إنه رغم أن عيد الفصح على بعد أيام، إلا أن الوقت لا يزال مناسبا لحجز عطلة يمكن خلالها الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة والشواطئ والأثار.

واحتلت فرنسا صدارة قائمة الإندبندنت، وقالت إن عطلة عيد الفصح هى آخر وقت فى موسم التزلج ويمكن الاستمتاع به قبل قدوم الصيف خلال هذا الوقت. وجاءت كورنوال فى المملكة المتحدة، فى المركز الثانى، وقالت الصحيفة إنها وجهة للراغبين فى الاستمتاع بأجواء هادئة وإطلالات على الأراضى الزراعية.

أما المركز الثالث، فاحتلته جزيرة كريت اليونانية للباحثين عن متعة الشواطئ تحت أشعة الشمس الدافئة. وفى المركز الرابع جاءت، جاءت أوكسفوردشاير فى المملكة المتحدة، ثم البرتغال فى المركز الخامس. تلتها باربادوس فى أمريكا اللاتينية فى المركز السادس.





الصحة: انخفاض أعداد إصابات كورونا 54% والوفيات 45% الأسبوع الماضى



وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتخصيص حوافز مادية مجزية للفرق العاملة في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التي تحقق نسبًا عالية في تطعيم المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وفقًا للأعداد المستهدفة بكل محافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الوزير، مساء الثلاثاء، لمتابعة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الوضع الوبائي لفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا انخفاض أعداد الإصابات بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه في إصاباتها بالفيروس.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير راجع نسب الإشغال بجميع مستشفيات الوزارة من الأسرة الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي لجميع المرضى المتواجدين بالمستشفيات سواء المصابين بالفيروس أو الذين يعانون من أمراض أخرى، حيث بلغت نسب الإشغال بالأسرة الداخلية 29%، كما بلغت نسب إشغال العناية المركزة 49%، بالإضافة إلى 24% نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي.





تعليم القاهرة: امتحانات مراحل النقل بالابتدائى والإعدادى تبدأ 7 مايو المقبل



أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ما تم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجارى كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

وأوضح: أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة و بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف عطية، أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو أجازات يتخللها يومين عمل فقط ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.





التموين: غداً آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات متلقى "رسائل البون"



تستمر مكاتب التموين فى استقبال برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى غد الخميس 7 أبريل الجارىً، لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بمفرادات المرتب إلى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل له ولزوجته تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للاسر الاولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.





انفجار داخل مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول وإصابة 6 أشخاص



أكدت الشرطة الأفغانية وقوع انفجار اليوم الأربعاء، فى أحد مساجد العاصمة كابول.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت إدارة شرطة كابول إن الانفجار دوى فى مسجد بل خشتي في العاصمة، نتيجة لإلقاء قنبلة يدوية أثناء الصلاة.

ووفقا لبيانات الشرطة، أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء الحادث.

يذكر أن الأحد الماضى، أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في كابول.

وحسب موقع روسيا اليوم، الانفجار استهدف أحد أكبر مكاتب الصرافة في كابول، وتسبب كذلك في إصابة نحو 30 شخصا.

وأشارت إلى الانفجار وقع في منطقة سراي شاهزاد، وأن العمل على تحديد عدد الضحايا لا يزال جار.